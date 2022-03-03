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    03 марта 2022, 23:20

    Археологи обнаружили древние колодцы на Синайском полуострове

    Археолог Хельми: на Синайском полуострове нашли пять древних колодцев

    Арина Бобкова

    Египетский археолог Рамадан Хельми рассказал об обнаружении пяти древних колодцев. Они находятся рядом с крепостью, расположенной в северной части Синайского полуострова. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Planet Today.

    Раскопки состоялись в ходе проекта по развитию Синая. Колодцы нашли неподалеку от древней крепости Телль-эль-Кедва. Ученые предполагают, что их создали в XIII веке до нашей эры.