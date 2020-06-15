Археологи обнаружили древнейшее оружие на Шри-Ланке

В пещере Пахиянгала на юго-западе Шри-Ланки ученые нашли множество наконечников стрел возрастом до 48 тысяч лет. Также на месте раскопок были найдены бусины и инструменты для шитья одежды или рыболовецких сетей.

По данным археологов, пещера была населена вплоть до 4000 лет назад, но древнейшие артефакты, найденные здесь, датируются возрастом до 48 тысяч лет. Среди них было обнаружено в общей сложности 130 каменных и костяных наконечников стрел со свидетельствами использования — микроскопическими повреждениями и следами жгутов, которыми они крепились к древку.

Возможно, найденные артефакты являются самыми ранними следами охоты с луком в Евразии. До сих пор самые древние свидетельства охоты с луком за пределами Африки были найдены в Южной Европе и датированы возрастом 40-45 тысяч лет. Жившие на континенте до того неандертальцы, видимо, охотились только с копьем. В самой Африке аналогичные находки достигают возраста 64 тысяч лет.