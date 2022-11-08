Археологи нашли возможный путь к гробнице Клеопатры в Египте | 360°

Наука 08 ноября 2022, 15:54 Археологи нашли возможный путь к гробнице Клеопатры в Египте

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Археологи обнаружили в Египте тоннель, который может вести в гробнице Клеопатры. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Находка оказалась под древним храмом Тапосирис Магна — Великой гробницей Осириса. Эксперты отметили, что длина хода равна более 1400 метров, а высота — около 1,8 метра.

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Археолог Кэтлин Мартинес заявила, что с вероятностью в 1% тоннель может привести к захоронению Клеопатры и ее супруга Марка Антония. Если догадка подтвердится, это будет «самым важным открытием XXI века».

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