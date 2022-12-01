Наука 01 декабря 2022, 12:15 Археологи нашли в Великобритании древнеримскую мозаику

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На римской вилле в Ратленде обнаружили древнюю мозаику. Возраст археологической находки составляет 1,5 тысячи лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.

Археологи уже успели изучить находку. Территории, где обнаружили мозаику, присвоили статус охраняемого объекта. В 2020 году на месте виллы также случайно нашли мозаичное полотно.

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Исполнительный директор «Исторической Англии» Дункан Уилсон отметил, что специалисты будут изучать данное место и найденные там артефакты «в течение следующих нескольких лет».

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