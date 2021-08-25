facebook_pixel
    25 августа 2021, 20:43

    Археологи нашли в Турции печь возрастом 3500 лет

    Полина Гребенщикова

    Археологи обнаружили печь периода позднего бронзового века возле турецкого города Чине. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на Daily Sabah.

    Археологи нашли в Турции печь возрастом 3500 лет

    Раскопки на этом месте ведутся уже 17 лет, но интересные находки не кончаются. Исследователи предположили, что найденному теперь артефакту около трех с половиной тысяч лет.

    «Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича», — рассказала руководитель группы археологов, профессор Севинч Гюнель.