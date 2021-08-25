Археологи нашли в Турции печь возрастом 3500 лет

Археологи обнаружили печь периода позднего бронзового века возле турецкого города Чине. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на Daily Sabah.

Раскопки на этом месте ведутся уже 17 лет, но интересные находки не кончаются. Исследователи предположили, что найденному теперь артефакту около трех с половиной тысяч лет.

«Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича», — рассказала руководитель группы археологов, профессор Севинч Гюнель.