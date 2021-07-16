Археологи нашли в Шотландии «ворота в подземный мир»

Археологи обнаружили в Шотландии древний памятник, который состоит из камней. Есть версия, что он использовался для «контакта» с загробным миром. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также предполагается, что памятник использовали для изучения астрономии: например, следили за движением Луны. На его месте были найдены кристаллы, поэтому исследователи не исключают, что местные жители проводили там мистические обряды. Предполагаемый возраст находки — около трех тысяч лет.