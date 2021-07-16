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    16 июля 2021, 13:11

    Археологи нашли в Шотландии «ворота в подземный мир»

    Дарья Морозова

    Археологи обнаружили в Шотландии древний памятник, который состоит из камней. Есть версия, что он использовался для «контакта» с загробным миром. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Также предполагается, что памятник использовали для изучения астрономии: например, следили за движением Луны.

    На его месте были найдены кристаллы, поэтому исследователи не исключают, что местные жители проводили там мистические обряды. Предполагаемый возраст находки — около трех тысяч лет.