Наука 18 мая 2023, 16:59 Археологи нашли в пустынях Ближнего Востока древнейшие чертежи каменного века возрастом 9 тысяч лет

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Археологи разгадали загадку больших каменных сооружений, которые находятся в пустынях Ближнего Востока. Об этом сообщил «Ридус».

Сооружения, которые называют воздушными змеями пустыни, строились не бессистемно. Об этом свидетельствуют найденные в Саудовской Аравии гравюры. Благодаря им стало известно, что воздушные змеи пустыни, которые порой представляют собой стены длиной до пяти километров, использовались, чтобы загонять стада животных в специальные ловушки.

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