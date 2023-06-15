Наука 15 июня 2023, 15:51 Археологи нашли в Лаосе человеческие останки возрастом около 86 тысяч лет

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В Лаосе группа археологов обнаружила в одной из пещер останки людей, которым около 86 тысяч лет. Это стало самым ранним свидетельством жизни современного вида Юго-Восточной Азии, сообщил «Ридус».

Находкой археологов стал лишь небольшой фрагмент кости. Однако они убеждены в его принадлежности к виду Homo sapiens. Ученые предполагают, что первые люди, переселившиеся сюда с африканского континента.

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