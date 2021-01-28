Некрополь римского времени нашли в Крыму

Археологи обнаружили под Севастополем некрополь римского времени с антропоморфными надгробиями и стелами с личинами. Информация появилась в Instagram Института археологии РАН.

Найти древности удалось во время археологических работ на грунтовом могильнике Киль-Дере, расположенном на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине.

Ученые разобрали четыре могилы в южной части некрополя и увидели каменные надгробия, к которым ранее никто не притрагивался. Рядом с одной из могил возле надгробия установлено основание из камня с овальным углублением для жертвенной пищи, написал сайт NEWS.ru.

При дальнейших работах в разграбленных погребениях археологи нашли 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.

В Институте археологии РАН находку назвали самой значительной коллекцией надгробий во время раскопок «позднескифских» могильников Крыма римского времени. В расположенных поблизости крупных и известных некрополях обнаружено всего 15 подобных надгробий.