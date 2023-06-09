09 июня 2023, 17:45
Археологи нашли в Израиле костяные флейты возрастом 12 тысяч лет
В Израиле археологи обнаружили древние выполненные из костей флейты. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Они проводили раскопки на территории, принадлежащей археологическому памятнику Эйнан-Маллаху. Обнаружить древние музыкальные инструменты было непросто. Потому что их нашли среди более чем тысячи костей птиц.
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Это, вероятно, одни из самых маленьких доисторических звуковых инструментов, известных сегодня», — отметил ведущий автор исследования Лоран Давин.
Ученые
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