Наука 09 июня 2023, 17:45 Археологи нашли в Израиле костяные флейты возрастом 12 тысяч лет

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В Израиле археологи обнаружили древние выполненные из костей флейты. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Они проводили раскопки на территории, принадлежащей археологическому памятнику Эйнан-Маллаху. Обнаружить древние музыкальные инструменты было непросто. Потому что их нашли среди более чем тысячи костей птиц.

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Это, вероятно, одни из самых маленьких доисторических звуковых инструментов, известных сегодня», — отметил ведущий автор исследования Лоран Давин.

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