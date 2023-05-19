Наука 19 мая 2023, 14:01 Археологи нашли в Испании новый вид спинозавров

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Масштабные раскопки в Испании в районе провинции Кастельон позволили обнаружить останки динозавров, палеонтологи считают, что кости принадлежат новому виду спинозавров. Об этом сообщил «Ридус».

Спинозавры были одними из самых свирепых и непобедимых хищников. Судя по найденным костям, особи нового вида достигали в длину до 11 метров. А самые маленькие из них весили не меньше тонны.

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Место, где археологи обнаружили останки, датируется примерно 126–127 миллионами лет.

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