Археологи нашли старинные артефакты в центре Москвы. Они относятся к XVIII–XIX векам

Археологи рассказали о древнем «смартфоне» из тувинской гробницы Подробнее

По данным издания, среди артефактов есть не только монеты, кресты, фрагменты курительных трубок и подсвечников из керамики, но также и предметы иностранного происхождения. Речь идет о помадной баночке из Франции и аптечной гирьке из Германии.

ИА Nation News уточнило, что возраст найденных образцов составляет от 200 до 300 лет.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что до конца XVIII одной из главных улиц Москвы считалась Сретенка.

«Здесь жили торговцы и ремесленники, на Сретенке и в соседних переулках располагались лавки, аптеки, мастерские и заведения, популярные у москвичей», — перечислил чиновник.

Он добавил, что горожане направлялись именно сюда, если им был нужен плотник, ветошник, скорняк или литейщик.