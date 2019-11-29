  • Археологи нашли средневековые печи в Троице-Сергиевой лавре

    29 ноября 2019, 13:37

    Андрей Иванов

    Российские ученые обнаружили на территории Троице-Сергиевой лавры несколько кирпичных печей. В них в XVI веке готовили еду для паломников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.
    Археологи нашли средневековые печи в Троице-Сергиевой лавре

    «Во время спасательных раскопок, предваряющих реконструкцию инженерных сетей на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сотрудники Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили кирпичные надворные печи XVI века», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

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    Как рассказала руководитель подмосковной экспедиции Института Ася Энговатова, в документах XIX века написано, что в лавре в средние века были некие котлы, в которых готовили еду для прибывших в обитель паломников.

    И вот теперь ученые нашли материальное подтверждения этим рассказам. У печей крупные основания — это значит, что них готовили еду для большого количества человек.

    Археологи во время раскопок также обнаружили рядом много осколков керамической посуды с надписями и рисунками. Ученые считают, что насельники наносили их на повседневную столовую утварь, чтобы обозначить ее принадлежность.

    Печи планируют сделать экспонатами музея под открытым небом.