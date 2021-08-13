Археологи нашли следы древней цивилизации в Индии

Археологи нашли несколько древних захоронений и строений во время раскопок в индийском штате Тамил Наду. В частности, был обнаружен кинжал периода Сангама, сообщило РИА ФАН.

Изучив находки, ученые пришли к выводу, что в этом месте в древности находился процветающий город. В одном из-захоронений археологи обнаружили железный кинжал с деревянной рукояткой, которая довольно хорошо сохранилась. Клинок был похоронен в погребальной урне вместе с кремированными останками владельца.

Исследователи рассказали, что подобные орудия использовали воины в период Сангама (примерно с III века до нашей эры до III века нашей эры). Сейчас находка передана в лабораторию для дальнейшего изучения.

Ранее во время раскопок в Испании археологи обнаружили останки женщины, жившей около14 тысяч лет назад. Ее скелет почти полностью сохранился. Эта находка позволит пролить свет на то, как жили древние охотники-собиратели северо-востока нынешней Испании.