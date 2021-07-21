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    21 июля 2021, 15:30

    Археологи нашли почти 25 кг древних ископаемых в Ленинградской области

    Дарья Морозова

    Ямальские археологи нашли в Ленинградской области около 25 килограммов древних окаменелостей. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

    В число находок вошли трилобиты, мшанки, ископаемые головоногие моллюски и древние морские ежи. Все они жили на планете около 500 миллионов лет назад.

    По данным специалистов, раскопки не проводились специально. Ископаемые в некоторых местах буквально лежат на земле в природоохранной зоне каньона реки Лава.