Археологи нашли почти 25 кг древних ископаемых в Ленинградской области

Ямальские археологи нашли в Ленинградской области около 25 килограммов древних окаменелостей. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

В число находок вошли трилобиты, мшанки, ископаемые головоногие моллюски и древние морские ежи. Все они жили на планете около 500 миллионов лет назад.

По данным специалистов, раскопки не проводились специально. Ископаемые в некоторых местах буквально лежат на земле в природоохранной зоне каньона реки Лава.