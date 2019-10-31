  • Археологи нашли печать Владимира Мономаха в Белоруссии

    31 октября 2019, 00:53

    Анастасия Карпеева

    Археологи нашли средневековую печать XII века, которая может принадлежать древнерусскому князю Владимиру Мономаху, который жил с 1053 по 1125 год. Раскопки провели на территории Нового замка в белорусском городе Гродно. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
    Археологи нашли печать Владимира Мономаха в Белоруссии

    Артефакт нашел минский археолог Иван Спирин. Специалисты Гродненского государственного историко-археологического музея считают, что печать можно отнести к первым годам существования Гродно.

    Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам. На одной стороне печати изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха). С другой стороны размещена благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о Божьей помощи.

    Печать передали специалистам, которые тщательно ее изучат. Однако несмотря на это сами археологи уверены, что артефакт принадлежит князю Владимиру Мономаху, который был отцом гродненской княжны Агафьи. Предположительно, печать относится позднему периоду власти Мономаха (1113 год).