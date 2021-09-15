Археологи нашли отпечатки рук древних детей в Тибете

Китайские археологи нашли на Тибетском плато отпечатки детских рук и ног. Исследователи предположили, что находке около 200 тысяч лет, написала «Газета.ru» со ссылкой на журнал Science Bulletin.

Отпечатки ладоней и ног остались в горячем источнике на травертине — это известняк, похожий на накипь, образуемую пресной водой. Пока травертин свежий, он пластичный, впоследствии он затвердевает и каменеет.

Проанализировав отпечатки, ученые пришли к выводу, что они принадлежали детям в возрасте семи и 14 лет. По характеру отпечатков можно предположить, что они оставлены не случайно — скорее всего, дети игрались, пока взрослые, например, набирали воду в источнике.

Радиометрическая датировка показала, что окаменелым отпечаткам приблизительно 169-226 тысяч лет, что делает их самым ранним из обнаруженных произведением искусства. Кроме того, находка подтверждает, что в то время люди или их предки уже жили на Тибетском плато — отпечатки не позволяют определить точную видовую принадлежность.