Археологи нашли остатки средневековых изделий в Новгородской области

Археологи нашли в Новгородской области кожаное изделие времен Средневековья. Об этом сообщило издание FlashNord.

По данным ИА Nation News, ученые предполагают, что находка использовалась в XIII веке. Она представляет из себя цельнокроенное изделие из кожи со шнурками. Предназначение этой вещи неизвестно, рассказал сотрудник археологической экспедиции Центра археологических исследований Гуманитарного института НовГУ Павел Колосницын.

Ранее на территории Южно-Африканской Республики итальянские ученые нашли древнейшие осадочные окаменелости. Их возраст составляет более трех миллиардов лет. Поиски проходили на границе ЮАР и Мозамбика. Эта территория славится тем, что здесь не в первый раз находят одни из самых древних осадочных пород.

Ископаемые микробы являются древнейшими на сегодняшний день свидетельствами жизни на Земле. По мнению одного из авторов исследования, профессора Болонского университета Барбары Кавалацци, подобные организмы могли жить и на Марсе. Ведь в это время условия существования на этой планете были похожи на земные.