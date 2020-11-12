Археологи нашли останки женщин-воинов в Хакасии
Археологи во время раскопок в Хакасии нашли останки древних женщин-войнов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) Антона Выборнова.
По данным газеты «Известия», ученые полагают, что женщины из этого племени воевали наравне с мужчинами. Выборнов уточнил, что раскопки проходили на кургане Казановка-6. Там было найдено оружие, а часть захороненных оказалась женщинами.
«Вот это как раз вопрос, который требует своего доосмысления. Это не совсем тривиальная история», — рассказал он.