Археологи нашли останки женщин-воинов в Хакасии

По данным газеты «Известия», ученые полагают, что женщины из этого племени воевали наравне с мужчинами. Выборнов уточнил, что раскопки проходили на кургане Казановка-6. Там было найдено оружие, а часть захороненных оказалась женщинами.

«Вот это как раз вопрос, который требует своего доосмысления. Это не совсем тривиальная история», — рассказал он.