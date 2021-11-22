Археологи нашли необычные артефакты австралийских аборигенов

Пять древних бумерангов австралийских аборигенов обнаружили археологи в русле пересыхающей реки Купер-Крик. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал Australian Archaeology.

Специалисты предполагают, что аборигены могли использовать эти приспособления для охоты на птиц, рытья земли, разжигания огня. Также артефакты могли применяться в церемониях и ритуальных рукопашных боях.

Изготовили эти предметы между 1650 и 1830 годом. Европейцы еще не успели приехать в эти места. Сделаны они были из дерева.

«Даже до получения результатов анализа нам было ясно, что они изготовлены каменными, а не металлическими орудиями. Легко заметить это по слишком резким следам инструмента», — отметили ученые.

Специалисты предполагают, что артефакты могли быть утеряны аборигенами во время охоты на живущую у воды дичь. При этом такие орудия не могли возвращаться в полете. От возвращающихся бумерангов было гораздо меньше пользы, по этой причине они были не так распространены.