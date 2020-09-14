Археологи нашли дворец бронзового века со следами землетрясения в Израиле

На месте развалин в древности был крупный ханаанский город Тель-Кабри, который являлся центром Западной Галилеи. Специалисты полностью раскопали здание. Благодаря исследованиям выяснилось, что ему приблизительно 3700 лет.

Эксперты долгое время не могли понять, почему дворец оказался заброшен. Они не заметили следов пожара, что исключает нападения и войны. В ходе последнего исследования ученые определили, что гибель дворца была почти мгновенной. Стены и потолки объекта обрушились сразу после того, как люди его покинули, пишет сайт «Мир 24».

Это указывает на землетрясение. Такую теорию подкрепляет наличие траншеи шириной один-три метра, которая проходит сквозь дворец на протяжении 30 метров. Археологи считают, что в результате катаклизма дворец был сильно разрушен и не подлежал восстановлению.