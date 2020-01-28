Археологи нашли древнюю косметичку в римском захоронении
Испанские археологии исследовали находку из римской могилы I века. Оказалось, что обработанные створки раковины морского гребешка выполняли роль «косметички». Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The History Blog.
Раскопки ведутся на территории города Мерида. Он был столицей римской провинции Лузитания. Здесь сохранились шесть захоронений, в одном из которых и нашли удивительный артефакт. Предназначение раковины моллюска с шариком розового цвета внутри оставалось загадкой для ученых до тех пор, пока ее содержимое не исследовали при помощи электронного микроскопа, рентгена и хроматографического анализа.
Оказалось, что розовая субстанция в ракушке состояла из гранитного лака и пигмента из цветков розы.
Исследователи пришли к выводу, что это было косметическое средство. Раковина была футляром для его хранения и скреплялась серебряными нитями, остатки которых также нашли внутри. Отмечается, что для Древнего Рима такой рецепт был необычным.