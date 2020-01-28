Археологи нашли древнюю косметичку в римском захоронении

Раскопки ведутся на территории города Мерида. Он был столицей римской провинции Лузитания. Здесь сохранились шесть захоронений, в одном из которых и нашли удивительный артефакт. Предназначение раковины моллюска с шариком розового цвета внутри оставалось загадкой для ученых до тех пор, пока ее содержимое не исследовали при помощи электронного микроскопа, рентгена и хроматографического анализа.

Оказалось, что розовая субстанция в ракушке состояла из гранитного лака и пигмента из цветков розы.

Исследователи пришли к выводу, что это было косметическое средство. Раковина была футляром для его хранения и скреплялась серебряными нитями, остатки которых также нашли внутри. Отмечается, что для Древнего Рима такой рецепт был необычным.