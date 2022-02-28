Археологи нашли древний череп со следами хирургической операции в Испании

Археологи из Вальядолидского университета обнаружили в Испании человеческий череп возрастом пять тысяч лет, на котором есть следы хирургической операции. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Nature.

Исследователи считают, что операцию проводили, чтобы выпустить гной — возникший, возможно, из-за запущенной ушной инфекции.

«Основываясь на различиях в регенерации костей между двумя височными частями, можно предположить, что сначала операция была проведена на правом ухе из-за патологии достаточно серьезной, чтобы потребовать вмешательства, которое эта доисторическая женщина пережила», — пояснили авторы работы.