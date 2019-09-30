Археологи нашли древние захоронения викингов в Норвегии

Исследователи обнаружили здание размером пять на три метра. Оно находилось рядом с курганом. По словам специалистов, сооружения имели символическое значение: викинги верили, что души умерших остаются в кургане и помогают местным жителям с урожаем.

Сейчас археологи продолжают работать и надеются лучше понять устройство общества викингов.