Археологи нашли древние останки женщины в Испании

Археологи во время раскопок в Испании обнаружили останки женщины, которая жила 14 тысяч лет назад. Об этом сообщило ИА Nation News.

Скелет сохранился почти полностью, но череп не в очень хорошем состоянии, рассказали ученые. Они добавили, что находка играет важную роль для изучения человеческой истории.

«Женщина из Линьи позволит нам больше узнать о том, какими были охотники-собиратели северо-востока полуострова и как они жили», — рассказали ученые.