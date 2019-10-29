Археологи нашли древнейший в России фуникулер в Нижегородском кремле

По данным издания, археологи также обнаружили остатки водонапорной башни, которая была сложена из красного кирпича в форме восьмиугольника. Исследователи расчистили чугунные трубы водовода, ведущие от башни к верхней станции.

Фуникулер сконструировали в конце XIX века по образцу зубчатых канатно-проволочных дорог. Тогда в европейских странах они были хорошо известны, а в России его строили впервые. Фуникулер закрыли в начале 20-х годов прошлого века из-за того, что по Зеленскому съезду запустили трамвайное движение.