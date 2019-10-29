Археологи нашли древнейший в России фуникулер в Нижегородском кремле
Во время раскопок на территории Нижегородского кремля сотрудники Института археологии РАН нашли фундамент и нижнюю часть стен верхней станции самого древнего в стране фуникулера. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт института.
По данным издания, археологи также обнаружили остатки водонапорной башни, которая была сложена из красного кирпича в форме восьмиугольника. Исследователи расчистили чугунные трубы водовода, ведущие от башни к верхней станции.
Фуникулер сконструировали в конце XIX века по образцу зубчатых канатно-проволочных дорог. Тогда в европейских странах они были хорошо известны, а в России его строили впервые. Фуникулер закрыли в начале 20-х годов прошлого века из-за того, что по Зеленскому съезду запустили трамвайное движение.