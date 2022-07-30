Археологи нашли древнеалтайскую версию Ромео и Джульетты

Участники международной археологической экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек — 2022» обнаружили необычное захоронение подростков третьего-второго тысячелетия до нашей эры. Об этом пресс-служба Алтайского государственного университета сообщила РИА «Новости».

Найденную пару уже окрестили «Ромео и Джульеттой афанасьевского времени». По словам профессора Сергея Грушина, захоронение подростков обнаружили на раскопках могильника того периода.

«Мы ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера, но совершенно неожиданно обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10–12 лет», — поделился он.

Ученый отметил, что пару погребли необычным для того периода образом. Тела подростков положили на спину и согнули им колени. У каждого из детей нашли по одинаковому парному браслету из пастовых бусин. Также рядом с каждым телом стояло одному горшку.

Необычной эта находка считается потому, что для подростков, как правило, такие погребальные сооружения не строили. К тому же генетикам и антропологам еще только предстоит определить, были ли они родственниками и точно ли они разнополые.