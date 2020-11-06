Археологи нашли деревянный парусник времен Петра I на дне Невы
Ученые Русского географического общества и Института археологии РАН обнаружили древнее судно на дне Невы в Санкт-Петербурге. По их мнению, корабль затонул во времена правления Петра I, сообщило ИА Nation News.
Отмечается, что деревянный парусник нашли поблизости с Эрмитажем. Для установления точного возраста судна исследователям нужно будет сделать углеводородный анализ древесины. В настоящий момент это одна из самых древних археологических находок в Неве.
Помимо прочего, ученые обнаружили несколько других предметов. Так, напротив Румянцевского сада на поверхность подняли гильзу 102 калибра. Она лежала на барже, затонувшей, предположительно, в период Великой Отечественной войны.