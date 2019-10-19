Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов в Египте

В деревянных цветных гробах лежали мумии мужчин, женщин и детей 22-й династии фараонов. Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежало 18 гробов, во втором — 12. Три из них — детские.

Возраст саркофагов — три тысячи лет. Тем не менее они хорошо сохранились, в том числе цвета и надписи на них. На боковых сторонах гробов изображены сцены из Книги мертвых и рисунки подношений богам. На основании этих данных археологи сделали вывод, что эта находка отображает исторический период нестабильности. Тогда огромные гробницы регулярно грабили, поэтому важные для путешествия умершего в загробный мир надписи и тексты начали наносить непосредственно на сами саркофаги.

С древнейших времен эти саркофаги не открывали и не трогали.

«Саркофаги были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне», — рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири.

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Поэтому археологическая находка стала одной из самых важных в современную эпоху, считает министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани.

Саркофаги отреставрируют. После чего их выставят в Большом Египетском музее, который откроется в 2020 году возле пирамид в Гизе под Каиром. В культурном учреждении выделят зал «Захоронение в Аль-Асасифе» специально под эту находку.