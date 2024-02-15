Наука 15 февраля 2024, 13:43 Археологи из Тюбингенского университета: древние люди вили веревки с помощью костяных пластин

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Немецкие археологи из Тюбингенского университета предположили, что найденные фрагменты мамонтовой кости с рядом отверстий могли служить в древние времена для изготовления веревок. Об этом сообщила «Москва 24».

Для подтверждения своих догадок ученые изготовили аналог артефакта из бивня африканского бородавочника с четырьмя отверстиями. Археологи обнаружили, что созданный инструмент работает эффективно и быстро, позволяя изготавливать веревки с минимальными усилиями.

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Отмечается, что исследователям удалось сплести пять метров каната примерно за 10 минут, при этом самая прочная веревка получилась из тростника.