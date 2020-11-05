Археологи из Израиля обнаружили древнюю христианскую церковь

Специалисты датировали руины IV веком. Согласно Новому Завету, именно здесь Иисус Христос велел апостолу Петру распространять христианство. Раньше на месте церкви находился языческий храм. Его возвели в 20-х годах до нашей эры. Святилище представляло из себя классическое архитектурное сооружение в римских традициях. Оно располагалось на естественной террасе, возникшей из-за обрушения утеса, пишет «МИР 24».

Уточняется, что сохранилась часть мозаичного пола, отделанная маленькими крестиками, а ниша, где изначально могла находиться статуя Пана, была преобразована в полукруглый выступ в стене здания. Объект пострадал от землетрясения. В VII веке его восстановили. По словам экспертов, после завершения пандемии СОVID-19 этот архитектурный памятник откроется для туристов.