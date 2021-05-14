Археологи: древние греки нанимали иностранных воинов для важных сражений

Ученые рассказали, что в Древней Греции нанимали иностранных воинов для участия в важных сражениях. Об этом сообщил «Ридус».

Такой вывод они сделали в результате исследования братских могил возрастом около 2,5 тысячи лет.

Древнегреческий историк Геродот писал, что в битве при Гимере местным войнам помогали союзники Древней Греции, что и позволило им победить. Во время второй битвы им помощь не оказали, в результате чего город пал.

Ученые проанализировали восемь массовых захоронений, сделанных во времена битвы при Гимере, и сделали вывод, что историк написал правду.