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    14 мая 2021, 12:51

    Археологи: древние греки нанимали иностранных воинов для важных сражений

    Дарья Морозова

    Ученые рассказали, что в Древней Греции нанимали иностранных воинов для участия в важных сражениях. Об этом сообщил «Ридус».

    Такой вывод они сделали в результате исследования братских могил возрастом около 2,5 тысячи лет.

    Древнегреческий историк Геродот писал, что в битве при Гимере местным войнам помогали союзники Древней Греции, что и позволило им победить. Во время второй битвы им помощь не оказали, в результате чего город пал.

    Ученые проанализировали восемь массовых захоронений, сделанных во времена битвы при Гимере, и сделали вывод, что историк написал правду.