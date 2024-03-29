Наука 29 марта 2024, 13:26 Argumenti.ru: ученые из Индонезии сделали предположение, что редкий яванский тигр все еще существует

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Недалеко от деревни на Западной Яве были замечены генетические следы редкого яванского тигра. Ученые из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN) сделали предположение, что они все еще существуют. Об этом написал сайт argumenti.ru со ссылкой на phys.org.

Ранее специалисты считали, что эндемичных яванских тигров уничтожили еще в 1980-х годах. В сообщении специалистов говорится, что найденная шерсть была похожа на шерсть суматранских и бенгальских тигров, но имела отличия от других подвидов, рассказал «Петроград».

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Как подчеркнул глава отдела охраны природы в министерстве окружающей среды и лесного хозяйства Сатьяван Пудьятмоко, тигр обязательно станет охраняемым животным, если будет точно установлено, что он все еще существует.