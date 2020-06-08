Аппарат «Витязь» измерил глубину Марианской впадины и получил новые данные

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины. С помощью техники удалось установить, что глубина впадины составляет 10 028 метров. Раньше советские исследователи говорили о цифре на тысячу метров больше.

«Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10 028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий „Витязь“ некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно», — сообщил ТАСС заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов.

Но пока нельзя утверждать, что специалистам удалось измерить точную глубину Марианской впадины. Денисов пояснил, что глубину определяют по замерению скорости звука, которая меняется вместе с глубиной. На эти изменения влияют многие гидрофизические параметры.

«Говорить, что у нас есть полное представление о Марианской впадине по данным, полученным со дна, не приходится. Это достаточно активное геологическое образование, подверженное изменениям», — подчеркнул Денисов.

Кроме того, во впадине есть неизученные течения. Об этом ученые узнали после того, как «Витязь» всплыл в девяти километрах от корабля. Аппарат оказался на большом расстоянии от предполагаемой точки появления.

«Витязь» 8 мая погрузился на дно Марианской впадины в Тихом океане. Он не только измерил ее глубину, но и доставил на дно вымпел к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.