Аппарат для мгновенного выявления COVID-19 создали в США
Прибор работает на основе метода цветовой спектроскопии. Как написал портал MedicalXpress, он состоит из ультратонких проводников и покрыт тончайшим слоем золота. Устройство реагирует на вещества в газообразном состоянии и дает сигналы о них изменением цвета индикатора.
Эту информацию считывает искусственный интеллект, который и определяет, что за вещество находится в крови человека. По словам ученой, которая придумала разработку, профессора компьютерной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Моны Заглул, использование прибора выглядит очень просто.
Его надо обработать раствором, содержащим протеины, которые специфически связаны с коронавирусом. Если человек заражен, то вирус начнет реагировать с поверхностью детектора, что и поменяет цвет индикатора.
Инженер отметила, что сейчас такой детектор особенно необходим, так как от скорости выявления вируса зависит успех лечения и быстрота распространения пандемии.
Ранее сообщалось, что ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали смесь из антител, которая эффективно убивает коронавирус SARS-CoV-2 в организме.