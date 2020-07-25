Аппарат для мгновенного выявления COVID-19 создали в США

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия разработали маленький прибор, который мгновенно обнаруживает у человека наличие SARS-cov-2 либо следы антител, образовавшихся в организме в ответ на этот вирус. Результаты можно получить на телефон через приложение.

Прибор работает на основе метода цветовой спектроскопии. Как написал портал MedicalXpress, он состоит из ультратонких проводников и покрыт тончайшим слоем золота. Устройство реагирует на вещества в газообразном состоянии и дает сигналы о них изменением цвета индикатора.

Эту информацию считывает искусственный интеллект, который и определяет, что за вещество находится в крови человека. По словам ученой, которая придумала разработку, профессора компьютерной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Моны Заглул, использование прибора выглядит очень просто.

Его надо обработать раствором, содержащим протеины, которые специфически связаны с коронавирусом. Если человек заражен, то вирус начнет реагировать с поверхностью детектора, что и поменяет цвет индикатора.

Инженер отметила, что сейчас такой детектор особенно необходим, так как от скорости выявления вируса зависит успех лечения и быстрота распространения пандемии.

Ранее сообщалось, что ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали смесь из антител, которая эффективно убивает коронавирус SARS-CoV-2 в организме.