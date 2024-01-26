Наука 26 января 2024, 11:19 Apa Psycnet: цели в виде личностного роста, отношений и здоровья помогают стать счастливыми

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Журнал Американской психологической ассоциации Apa Psycnet опубликовал исследование, в котором говорится, какие цели помогут привести человека к счастью, а какие, напротив, навязаны со стороны внешнего мира.

Как уточнил «Ридус», к первым относятся личностный рост, отношения и здоровье, а ко вторым — желание стать красивым, знаменитым и богатым.

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По словам социолога и профессора Гарвардского университета Артура Брукса, ошибка многих людей заключается в том, что они думают об автоматически счастливой жизни после достижения поставленных целей. Однако счастье заключается в прогрессе и личностном росте, а не в том, что мы можем показать другим.