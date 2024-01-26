26 января 2024, 11:19
Apa Psycnet: цели в виде личностного роста, отношений и здоровья помогают стать счастливыми
Журнал Американской психологической ассоциации Apa Psycnet опубликовал исследование, в котором говорится, какие цели помогут привести человека к счастью, а какие, напротив, навязаны со стороны внешнего мира.
Как уточнил «Ридус», к первым относятся личностный рост, отношения и здоровье, а ко вторым — желание стать красивым, знаменитым и богатым.
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По словам социолога и профессора Гарвардского университета Артура Брукса, ошибка многих людей заключается в том, что они думают об автоматически счастливой жизни после достижения поставленных целей. Однако счастье заключается в прогрессе и личностном росте, а не в том, что мы можем показать другим.
Исследования
Ученые
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