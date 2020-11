В США ученые разработали экспериментальный препарат, специфическое антитело. Одна его инъекция улучшает метаболизм организма и помогает сбросить вес. Исследования проводились на грызунах, приматах и людях.

Результаты работы группы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Ученые сообщили о многофункционаьных белках, которые оказывают ключевое влияние на процессы пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей.

Гормон FGF21 регулирует пищевое поведение, обмен веществ и расход энергии. Он вырабатывается в клетках жировой ткани и поджелудочной железе. Регулярное введение этого гормона позволяет эффективно и безопасно снизить вес, но снижает его терапевтическую ценность.

Поэтому американский ученые предложили для борьбы с ожирением использовать антитело длительного действия BFKB8488A.

