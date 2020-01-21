Аномальная погода в Петербурге побила прошлый рекорд

Температурный рекорд 1957 года побит в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети.

21 января температура воздуха достигла +4,8 С. «Газета.ru» напомнила, что самая теплая температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1957 году, тогда отметка термометра поднялась до 4,6 градуса выше ноль.

Синоптики обещают, что сегодня во второй половине дня пойдет дождь, а температура понизится до +4,6 С.