Наука 20 декабря 2023, 14:44 Английские ученые из Университета Бирмингема выяснили, что жирная еда лишь усиливает стресс

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Английские ученые из Университета Бирмингема в результате проведенного исследования выяснили, что жирная пища не помогает побороть стресс, а, напротив, усиливает его. Об этом написало издание «Ридлайф», ссылаясь на сайт mdpi.com.

Как уточнили «Дни.ру», во время стресса стенки сосудов испытывают дополнительную нагрузку. В том случае, если человек решит съесть что-то жирное, сосудистая функция примет на себя еще большую нагрузку.

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Ученые порекомендовали во время стресса есть больше овощей, зелени и фруктов, а также пить какао.