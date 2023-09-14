Наука 14 сентября 2023, 04:15 Анализ обнаруженного на Аляске «золотого шара» завел ученых в тупик Sci News: у обнаруженного у берегов Аляски объекта биологическое происхождение Pxhere

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Морские исследователи обнаружили у берегов Аляски неопознанный куполообразный объект золотого цвета. Как сообщил Sci News, ученые доставили «шар» на корабль, но пока известно только то, что он имеет биологическое происхождение.

«Хотя нам удалось поднять „золотой шар“ и доставить его на корабль, мы до сих пор не можем идентифицировать его, кроме того факта, что он имеет биологическое происхождение», — сказал ученый Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Сэм Кандио.

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Он предположил, что скорее всего ученые не смогут узнать больше до тех пор, пока не перенесут «шар» в лабораторные условия. Тогда уже, как заметил Кандио, ученые смогут проводить исследование с помощью более сложных инструментов, использование которых на корабле невозможно.

Ученый отметил, что вся ситуация выглядит «несколько унизительно», ведь за две недели специалистам так и не удалось понять, что это за объект. Но также открытие напоминает о том, как мало человечество знает о Земле, и в особенности об океанах.

Изначально обнаружившие неопознанный объект исследователи NOAA предположили, что может быть яйцом неизвестного существа. Объект нашли на глубине около 3,2 километра. Ученые пошутили, что их экспедиция стала похожа на «начало фильма ужасов».