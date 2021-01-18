Аналитики изучили влияние 5G на коронавирус и не нашли связи

Аналитики не нашли связи между развитием сетей пятого поколения и распространением коронавируса. Влияние 5G на здоровье они назвали мифом, который получил широкое распространение в 2020 году.

Соответствующее исследование провела международная консалтинговая компания Deloitte, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на полученные специалистами результаты.

«Одним из мифов о влиянии 5G на здоровье <…> является надуманная связь между развертыванием сетей 5G и ростом числа заражений COVID-19», — напомнили эксперты.

Они назвали нелепой теорию о «передаче» коронавируса посредством технологии 5G. Сам по себе подобный процесс попросту невозможен, поскольку речь идет о распространяющемся воздушно-капельным путем вирусе.

«Вирус <…> передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», — указано в материалах научной работы.

Аналитики заметили, что одной из форм дезинформации о причастности 5G к росту числа больных COVID-19 является версия об исходящем из-за сетей пятого поколения излучении. Якобы оно ослабляет иммунитет и делает человека более восприимчивым к различным инфекционным заболеваниям. Специалисты назвали ошибочным подобную точку зрения.

Ученые предположили, что в 2021 году теорий о влиянии 5G на заболеваемость COVID-19 меньше не станет.