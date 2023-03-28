Наука 28 марта 2023, 17:29 Аналитик Эльдар Муртазин объяснил, зачем России собственная система электронных сим-карт

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России необходимо начать работать над созданием собственной системы электронных сим-карт. Об этом ИА НСН рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, иностранные компании могут в любой момент перестать взаимодействовать с российским рынком. По этой причине и нужна отечественная альтернатива, которая поможет не зависеть от европейских или западных партнеров.

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«Эта не очень сложная задача, думаю, мы сможем ее решить. Можно также создать собственный аппаратный контейнер для eSIM, но он будет использоваться в отечественных решениях», — отметил Эльдар Муртазин.

Систему начнут разрабатывать на базе НИИ радио. В идеале рабочая система должна быть представлена уже к 2027 году. Но эксперты сомневаются, что сроки реальные. Однако Эльдар Муртазин допустил, что российских разработчики успеют закончить к оговоренному времени.

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