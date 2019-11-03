Американцы разработали крем для улучшения работы мозга

Крем «Dihexa» был разработан для помощи людям с болезнью Альцгеймера. Это нейропептид, ускоряющий мозговую активность и предотвращающий разрушение клеток, которые отвечают за память. Крем прошел испытание на безопасность в США и теперь рекомендуется людям, которые хотят повысить уровень своей мозговой деятельности.

Исследования подтверждают, что использование крема поможет людям учить языки и совершенствовать навыки игры на музыкальных инструментах в разы быстрее, чем раньше. Препарат был презентован в Великобритании и получил неоднозначную реакцию.

Несмотря на скепсис со стороны британцев, местные специалисты уверены, что в ближайшее время мнение людей изменится. Поэтому в течение пяти лет крем появится на рынке Великобритании.

Нейропептид «Dihexa» — часть новой волны лекарств, которая называется «биопрепараты». Они производятся из живых организмов, что позволяет им эффективнее влиять на различные виды заболеваний: начиная ослаблением головной боли и заканчивая ускорением метаболизма.