Наука 31 мая 2023, 06:17 Американский ученый объявил о 100% вероятности присутствия инопланетян на Земле Профессор Стэнфордского университета Нолан заявил, что инопланетяне прилетели на Землю rawpixel

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Инопланетяне прилетели на Землю и остались жить среди людей, просто почти никто этого не заметил. Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан сделал такое заявление на конференции «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке, сообщило издание Daily Mail.

Иммунолог и номинант на Нобелевскую премию сотрудничал с Центральным разведывательным управлением США, изучал «гаванский синдром» сотрудников посольств по всему миру и участвовал в исследовании материалов, предположительно выброшенных с борта НЛО.

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Ведущий конференции попросил ученого оценить вероятность того, что инопланетяне бывали на Земле, и он назвал ее 100%. Более того, по мнению Гарри Нолана, пришельцы остались среди людей, просто те их не заметили.

«Дело не в том, что они ходят среди нас в кожаном костюме. <…> Они появляются и говорят, кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите», — сказал он.

Профессор обосновал свою теорию созданием управления по разрешению аномалий (AARO) при Пентагоне и тем фактом, что специалисты начали работать над реверсивным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку.