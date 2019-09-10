Американский ученый нашел гормон роста в лекарстве от диабета и опробовал на себе

Грегори Фэйхи изучал гормон роста и обнаружил, что он влияет на восстановление вилочковой железы. В данной железе происходит созревание Т-клетки иммунной системы. В подростковом возрасте она атрофируется, а затем обрастает жиром и уменьшается в размерах. В результате этого у пожилого человека снижается иммунитет.

Грегори Фэйхи в 1986 году вел наблюдения за тем, как крысам пересаживают клетки, вырабатывающие гормон роста. В результате этого иммунная система животного омолаживалась, повышались защитные свойства организма. Однако разработки были заброшены. Спустя десятилетия ученый вернулся к экспериментам, и решил ставить опыты на себе.

Из-за того, что гормон роста может провоцировать сахарный диабет, Фэйхи сам себе назначил лекарство от него — DHEA. Спустя месяц он узнал, что его вилочковая железа начала регенерировать.

После этого исследователь провел эксперимент на девяти мужчинах. Они принимали лекарство в течение года. В результате у семи участников наблюдалось омоложение, то есть их биологический возраст уменьшался, также произошли и эпигенетические изменения.

Авторы исследования пока с осторожностью говорят о своем открытии. Однако признают, что в какой-то степени они смогли заставить биологические часы не просто замедлиться, а двинуться в обратную сторону.