  • Американский ученый нашел гормон роста в лекарстве от диабета и опробовал на себе

    10 сентября 2019, 18:38

    Анастасия Карпеева

    Ученый-иммунолог из США Грегори Фэйхи во время исследований лекарств от диабета обнаружил, что гормон роста обладает омолаживающими свойствами. Первый эксперимент специалист поставил на себе, сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на Aging Cell.

    Грегори Фэйхи изучал гормон роста и обнаружил, что он влияет на восстановление вилочковой железы. В данной железе происходит созревание Т-клетки иммунной системы. В подростковом возрасте она атрофируется, а затем обрастает жиром и уменьшается в размерах. В результате этого у пожилого человека снижается иммунитет.

    Грегори Фэйхи в 1986 году вел наблюдения за тем, как крысам пересаживают клетки, вырабатывающие гормон роста. В результате этого иммунная система животного омолаживалась, повышались защитные свойства организма. Однако разработки были заброшены. Спустя десятилетия ученый вернулся к экспериментам, и решил ставить опыты на себе.

    Из-за того, что гормон роста может провоцировать сахарный диабет, Фэйхи сам себе назначил лекарство от него — DHEA. Спустя месяц он узнал, что его вилочковая железа начала регенерировать.

    После этого исследователь провел эксперимент на девяти мужчинах. Они принимали лекарство в течение года. В результате у семи участников наблюдалось омоложение, то есть их биологический возраст уменьшался, также произошли и эпигенетические изменения.

    Авторы исследования пока с осторожностью говорят о своем открытии. Однако признают, что в какой-то степени они смогли заставить биологические часы не просто замедлиться, а двинуться в обратную сторону.