Наука 14 декабря 2023, 15:48 Американский ученый Кек-Кестер заявила, что употребление рыбы в раннем детстве защищает от задержек развития

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Дети, рацион которых включал рыбу хотя бы раз в неделю, реже страдают от задержек в развитии. К таком выводу пришли ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания, сообщил «Ридус».

Они проанализировали, как питались почти 150 малышей в возрасте от полугода до года. А потом их уровень психического развития в полутора годам.

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«Хотя некоторые нарушения психического развития связаны с генетикой, новые данные свидетельствуют о том, что диета, особенно, включающая рыбу, тоже может быть важным фактором, влияющим на развитие нервной системы», — заявила первый автор исследования Терра Кек-Кестер.

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