Американский физик Ринальди смог описать приблизительное строение черной дыры

С помощью квантовых вычислений ученым удалось приблизиться к пониманию того, что находится внутри черной дыры. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Phys.org.

Исследование выполнила команда физиков из Мичиганского университета в США. Работа проводилась на основе голографического принципа. Они смогли найти математическое описание квантового состояния матричной модели.

«Благодаря использованию матричных моделей строения черной дыры мы можем узнать, например, как выглядит этот небесный объект изнутри», — рассказал автор исследования Энрико Ринальди.