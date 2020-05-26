Американский эксперт: США не будет ни с кем соперничать в космосе в ближайшие годы

По словам американского астрофизика, у США нет конкурентов в освоении космоса. Однако американцы самостоятельно не отправляли своих астронавтов в космос на протяжении многих лет. За помощью они обращаются к Роскосмосу.

МакДауэлл считает, что все успехи России в сфере космоса базируются на советских наработках, в США же двигаются вперед.

«Оснований для уверенности в том, что усилия России в космосе вновь обретут силу, нет», — приводит слова эксперта сайт «Утро.ру».

Астрофизик полагает, что США не позовут Россию участвовать в американских космических программах.