Американский эксперт: США не будет ни с кем соперничать в космосе в ближайшие годы
Джонатан МакДауэлл, эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, уверен, что Соединенные Штаты являются лидерами в освоении космоса и в ближайшие пять-десять лет у них не будет соперников. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам американского астрофизика, у США нет конкурентов в освоении космоса. Однако американцы самостоятельно не отправляли своих астронавтов в космос на протяжении многих лет. За помощью они обращаются к Роскосмосу.
МакДауэлл считает, что все успехи России в сфере космоса базируются на советских наработках, в США же двигаются вперед.
«Оснований для уверенности в том, что усилия России в космосе вновь обретут силу, нет», — приводит слова эксперта сайт «Утро.ру».
Астрофизик полагает, что США не позовут Россию участвовать в американских космических программах.