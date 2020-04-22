Американские ученые спрогнозировали отупение человечества

По словам американских специалистов, к концу XXI века концентрация диоксида углерода в помещении будет в три раза выше нынешних значений на открытом воздухе. Это приведет к уменьшению притока кислорода в мозг. Из-за этого у людей появится повышенная сонливость, а также ухудшатся когнитивные функции, сообщил сайт «Русская планета».

Повышенная концентрация парникового газа губительно скажется на способности планировать (на 50%) и принимать решения (на 20%).

Ранее сообщалось, что потепление климата запустит процесс разложения органических веществ, содержащихся в почве Арктики.

На данный момент количество углерода в виде органических веществ в почвах и толще мерзлоты Арктики составляет около половины всех его суммарных запасов в почве Земли.