Американские ученые разработали вакцину против Альцгеймера
Вакцину разработали исследователи из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.
Препарат позволяет предотвращать формирование бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, состоящих из тау-белка. Предполагается, что именно из-за них в мозге происходят нейродегенеративные изменения, которые приводят к когнитивным нарушениям, проявляющимся в так называемом старческом слабоумии.
Разработанные новые методы лечения были протестированы на бигенических мышах со смесью патологий. Теперь ученые планируют начать клинические испытания с привлечением людей.
«Наш подход направлен на преодоление всех предыдущих препятствий, из-за которых некоторые вакцины-кандидаты оказались неэффективными у человека», — сказали авторы исследования.
В пресс-релизе отмечается, что в США болезнью Альцгеймера страдают около 5,7 миллиона человек. Причем надежных принципов лечения этого заболевания пока нет.