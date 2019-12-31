Американские ученые разработали вакцину против Альцгеймера

Американские ученые разработали вакцину против амилоидных бляшек, возникающих в ходе болезни Альцгеймера, и планируют приступить к испытаниям на людях. Препарат уже проверили на мышах.

Вакцину разработали исследователи из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Препарат позволяет предотвращать формирование бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, состоящих из тау-белка. Предполагается, что именно из-за них в мозге происходят нейродегенеративные изменения, которые приводят к когнитивным нарушениям, проявляющимся в так называемом старческом слабоумии.

Разработанные новые методы лечения были протестированы на бигенических мышах со смесью патологий. Теперь ученые планируют начать клинические испытания с привлечением людей.

«Наш подход направлен на преодоление всех предыдущих препятствий, из-за которых некоторые вакцины-кандидаты оказались неэффективными у человека», — сказали авторы исследования.

В пресс-релизе отмечается, что в США болезнью Альцгеймера страдают около 5,7 миллиона человек. Причем надежных принципов лечения этого заболевания пока нет.